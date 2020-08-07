Yine arazi aracı

Türkiye'deki en önemli caretta caretta türü deniz kaplumbağası üreme alanlarından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi'ndeki bazı koylara giren arazi araçları yuvalara zarar verdi. Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyesi Habip Altınkaya, korkunç tabloyu Maden, rutin kontrollerde fark ettiklerini anlattı. Çevredeki koylara teknelerle giderek yuvaları tespit ettiklerini anlatan Altınkaya, Tekirova Bükü, Beycik Bükü ve Boncuk Bükü koylarına arazi araçlarıyla girildiğini tespit ettiklerini anlattı

30'DAN 6'YA DÜŞTÜ

Altınkaya, "Büyük safari araçlarıyla koylara girilmiş. Havadan bakıldığında plaj traktörle sürülmüş gibi. Yuvaların çoğu kaybolmuş. Araçlar tarafından ezilmiş. Çok üzücü. Geçen yıllarda bu koylarda 30'a yakın yuva tespit ettik. Bu yıl ise 6 yuvayı belirleyebildik. Durumu dilekçeyle Kemer Kaymakamlığına bildirdik. Buralara arazi araçlarının girilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Caretta yuvalama alanı olduğuna ilişkin ahşap tabelalarımızı da kesmişler. Nasıl duyarsızlık bilmiyorum" diye konuştu.

YUMURTALAR ORTAYA SAÇILMIŞ

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise jandarma ekiplerinin sıkı takibine rağmen arazi araçlarının koylara girdiğini belirtti. Elginöz, "Yuvaları korumak için hazırladığımız kafeslerden birisini de ezilmiş halde bulduk. Araç, yuvanın üzerinden geçmiş. Yuva çukur olmuş. Yumurtalar ortalara saçılmış. Geçen yıl da yine arazi araçlarıyla 11 yuva tahrip olmuştu. Bu yıl da en az 5-6 yuvada tahribat var. Bu kişiler tespit edilmesi halinde ceza kesilecek" dedi.