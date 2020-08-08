Bulut yalanı tutmadı

Antalya'da normalleşme süreciyle birlikte turizmde yaralar sarılmayı hedeflenirken, Türkiye düşmanları ise kara propagandaya başladı. İlk etapta 'hastaneler doldu' gibi koronavirüs salgınıyla ilgili yalan haberler yurtdışında yayıldı. Son iftira ise 'bu kadarına da pes dedirtti. Rus medyasında son dakika olarak duyurulan haberde, 'Lübnan'daki patlamanın zehirli bulutu Antalya'ya ilerliyor' iddiasında bulunuldu.

METEOROLOJİ AÇIKLAMASI

Haber, Birleşmiş Milletler kimyasal güvenlik uzmanı olduğu öne sürülen Valery Petrosyan'a dayandırıldı. Petrosyan "Havaya karışan zehir Türkiye topraklarındaki turistler için çok tehlikeli" dedi. Açıklama, birçok haber sitesinde kullanıldı. Haberin altına yapılan yorumlar ise haberin hedefine ulaşamadığını gösterdi. Rusların açıklamaları inandırıcı bulmadı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Bölgede rüzgar akışının kuzey-güney yönünde olduğunu belirten uzmanlar, söz konusu bulutların Türkiye'ye doğru değil Afrika yönünde ilerlediğini vurguladı.

RUS TATİLCİLER İNANMADI

Yola: Yine de Türkiye'ye gitmeye değer. Son dönemde Türkiye'ye giden Rusların sağlığına ne kadar önem veriliyor. Rusya'dayken bizim için bu kadar endişelenmiyorlar. Margarita Tokareva: Rusya'da yaşadığımız şehirlerde sanayi kuruluşların havaya bıraktığı kimyasallar umursanmıyor. Bunun gündeme gelmesi komik. Maria: Koronovirüsle ilgili iddialar işe yaramadı. Şimdi de bulutlarla korkutmaya çalışıyorlar. Vitali: Bu bulut radyo kontrollü mü? Neden direkt Türkiye'ye gidiyor. Diğer ülkelere gitmiyor mu? Natalia E.: Yine de Türkiye'ye gideceğiz, her türlü saçmalıkla bizi korkutamayacaksınız.