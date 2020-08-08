Caulker ısrarı

TEKNİK direktörlük pozisyonuna eski takımı Fenerbahçe'de devam edecek olan Erol Bulut, yönetimden Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'ı istedi. Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor. 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans gösterdi.