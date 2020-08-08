Deniz manzaralı dağ tırmanışı

AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül liderliğindeki kaya tırmanış antrenmanları ilgi görüyor. Antalya çevresindeki doğal kayaları kullanarak tırmanış kampları düzenleyen Sevgül ve öğrencileri, bu kez Akyarlar Tüneli yakınındaki denize sıfır noktada çalıştı.

KENDİSİ HAZIRLADI

Yüksekliği 70 metreyi bulan, dik bir hat üzerinde ilerlenebilen kayanın çıkış ve iniş rotasını, Yılmaz Sevgül 1994 yılında kendisi hazırladı. Yılmaz Sevgül, 'Akyarlar' olarak adlandırılan muhteşem manzaralı denize sıfır noktadaki tırmanış etkinliklerine ilginin yüksek olduğunu anlattı. Denizin hemen üzerinde yükselen rota, manzarasıyla dağcıları büyülüyor.