Denize 15 bin balık bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı merkezi Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 15 bin yavru levrek balığı, Kaş eski Yat Limanı'ndan denize bırakıldı.

BALIKÇILARA ÇAĞRI

'Geleceğimiz için kaynaklarımızı balıklandırıyoruz' projesi kapsamında düzenlenen törene Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da katıldı. 15 bin yavru levrek, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nden özel bir tankerle Kaş'a getirildi ve törenle Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı. Enstitü Müdürü Serkan Erkan, "Bıraktığımız yavru balıklarla denizlerimizdeki doğal yaşama katkı sağlamak istiyoruz. Balıkçılar; yavru balıkları lütfen avlamayın. Onlara büyüme ve üreme şansı verin" dedi.