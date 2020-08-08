Devler Cisse için karşı karşıya geldi

üper Lig'de bu sezon en çok konuşulan takımlardan birisi olan Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncuları, transferin gözdesi oldu. Sözleşmesi devam eden ve sona eren oyuncularına bir çok talip olan ve Cisse'ye teklif yapan ancak henüz bir anlaşma sağlayamayan Alanyaspor yönetimi, yeni golcü arayışlarını da sürdürüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvete önemli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın da Alanyaspor ile sözleşmesi biten Cisse'ye teklif yaptığı öğrenildi. Yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transferde bir de rakip çıktı. Harcama limitlerini bekleyen ve transferde bu doğrultuda hareket edecek olan Fenerbahçe de Cisse için nabız yokladı. Ancak sarı lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için Vedat Muriqi'i satmayı planlıyor. Buradan gelecek olan parayla Cisse'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına transfer etmenin peşinde. ŞAMPİYONLAR LİGİONU CEZBEDİYORAytemiz Alanyaspor'da bu sezon kariyerinin gol rekorunu kıran, Süper Lig'in gol krallığında da Trabzonsporlu Sörloth ile yarışan ancak 22 golle yarışı ikinci sırada tamamlayan Cisse, kariyerinin son döneminde 1+1 yıllık değil, 2 yıllık bir sözleşme yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ise Senegalli golcüyü cezbeden diğer faktörler. Beşiktaş'ın 2 yıllık kontrat teklif edeceği Cisse'ye yıllık 1 milyon Euro önerileceği gelen haberler arasında.