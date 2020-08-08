Güzel bir serüven

ytemiz Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan genç teknik adam Çağdaş Atan, ayağının tozuyla ilk açkılamasını yaptı. Dana önce takımda severek ve özveriyle olumlu bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Atan, Alanya'da güzel bir serüvenin başlangıcını yaptıklarını belirtti. SERGEN YALÇINİLE VAROLDUMGeçen sezon Teknik Direktör Erol Bulut'un çıtayı daha da yukarıya taşıdığına dikkat çeken Çağdaş Atan, "Alanyaspor şu an ligin yükselen bir değeri. Burada olmak benim için hem önemli bir fırsat hem de çok gurur verici. Tabii ki sonra Sergen Yalçın ve ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. Ben futbolu bıraktıktan sonra bana kapıyı açtı Sergen hoca. Sahanın içinde sınırsız özgürlük verdi. Tatmadığım, yaşamadığım, denemediğim şey kalmadı. Onun sayesinde çok büyük tecrübeler edindim. Ona ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. TAKIMIN MARKADEĞERİ YÜKSELECEKKendisinin Alanyaspor ile anlaşmasının bir çok kişi için sürpriz olabileceğine dikkat çeken genç teknik adam, "Alanyaspor yüzünü modern futbola, total futbola dönmüş olumlu yatırımlar yapan, ona göre oyuncular seçen, Türkiye'nin yükselen bir değeri. Bu değer doğrultusunda biz de bilgimizi birikimimizi, gençliğimizi, enerjimizi, hepsini sahaya koyup Alanyaspor'u tekrardan rekabetçi, her sene Türk futboluna en az 1-2 tane genç oyuncu kazandırabilen marka değeri yüksek bir takım olarak taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu. REKABETÇİ BİRTAKIM OLACAĞIZHedeflerini anlatan Alanyaspor'un çiçeği burnundaki Teknik Direktörü Çağdaş Atan şunları söyledi: "Alanyaspor oyuncu bazında kabuk değiştiriyor. Bu kulübe 2-3 senedir belki de daha fazla olumlu hizmetleri olan bazı oyuncular aramızdan ayrılıyor. Ama onun yerine de gayet başarılı transferler yapmayı düşünüyoruz. Halihazırda da görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız oyuncular var. Bu işi zaten başkanımız ve yönetim kurulu en iyi şekilde senelerdir yaptığını gösterdi. Güçlü bir takım olacağız, rekabetçi bir takım olacağız. Aynı zamanda da üreten bir takım olacağız."