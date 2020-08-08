Kırcami’nin portakalı Kepez’de çiçek açacak

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde imar çalışması kapsamında sökülen portakal ağaçları, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne dikildi. Mahallede içerisinde 30 ağacın bulunduğu 5 bin metrekare büyüklüğünde bir portakal bahçesi kazandırdı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, mahalleye değer kazandıran portakal bahçesini gezdi. Başkan Tütüncü, "Ağaçları, Kırcami'den imara açılan bahçelerden getirdik. Bu ağaçların yok olmasına gönlümüz razı olmadı. Portakal ağaçlarını sahiplerinin de rızasıyla özenle sökerek, Kepez'in parklarına, meydanlarına, bulvarlarına ve bahçelerine dikiyoruz. Portakal ağaçları, Kepez'de yaşasın, meyvelerini de sevgili çocuklarımız yesin istedik. İlçemizde, portakal bahçeleri oluşturarak, şehir kültürünü yaşatmak istiyoruz" dedi.