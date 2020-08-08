Korkulan başa geldi

Antalya'da sulama kanalında yüzen Sezgin Andariman (17), akıntıya kapılarak kayboldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin havanın kararmasıyla sona erdirdiği arama çalışmaları, dün sabah tekrar devam etti.

YOSUNA DOLANDI

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde yer alan DSİ'ye ait sulama kanalı olan Düden Çayı'nda meydana geldi. Yeğeniyle beraber kanala giden Sezgin Andariman, yine kanala gelen bir başka kişiyle, karşı tarafa geçmek için suya atladı. Kanal içinde yosun olduğu için diğer kişi geri dönerken, ayağına kramp giren Andariman akıntıya kapılarak batmaya başladı. Kıyıda bulunanlardan kendisine yardım etmeleri için bir şeyler uzatmasını istedi ancak kıyıdakilerin çabası yeterli olmadı. Andariman, suya batıp çıkmaya başladı. Amcasının kaybolduğunu gören Ahmet Andariman ise koşarak durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Polis, sağlık görevlileri, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra, Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine sevk edildi.

ARAMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Ekipler, kanal içinde bulunan yosunlar ve akıntıdan dolayı zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri havanın kararmasıyla 3 saatlik çalışmasını tamamladı. Ekipler, kanalda akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı arama çalışmalarına dün sabah devam etti. Arama çalışmalarına havadan helikopterle de destek verildi. Andariman'ın yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.



İYİ YÜZME BİLMİYORDU



AMCASININ suda batıp çıktığına şahit olan Ahmet Andariman, "Biz geldiğimizde kanalın orada 2 kişi vardı. Amcam onlarla kanala yüzmek için atladı. Çocuğun birisi amcama 'Şu derenin karşısına kadar gidelim' dedi. Yarısına kadar gidince çocuk 'Yosun yosun' diyerek geri döndü. Sezgin amcam ise yarısına kadar gelince 'Bana bir şeyler uzatın' dedi. Biz de kargı uzattık ama onu tutamadı. İleride de battı çıktı sonrasında ise kayboldu" dedi. Aramaların ikinci gününde Eren Andariman, yeğenin iyi yüzme bildiğini söyledi. Amca Eren, "Sezgin 7 kardeşin en küçüğü idi. Tek isteğimiz sağ salim bulunması" diye konuştu. SABAH Akdeniz 3 yıldır yaptığı haberlerle kanallardaki tehlikeye dikkat çekip uyarmıştı.