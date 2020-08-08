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Polise babası teslim etti

Alanya’da komşular arası gürültü kavgasında 1’i çocuk 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan , babası tarafından polise teslim edildi. Atakan Zeybek tutuklandı

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Polise babası teslim etti

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 30 Haziran tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda yeni gelişme yaşandı. Gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada, 1'i çocuk 3 kişi pompalı tüfekle yaralayan Atakan Zeybek, olayda kullandığı tüfekle babası Tevfik Zeybek tarafından polise götürerek teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan Zeybek, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Gülsüm Ç. (38), 2 çocuğuyla balkonda otururken gürültü gerekçesiyle karşı komşusu Atakan Zeybek ve kardeşi Akın Zeybek ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce olay karakola taşındı. Atakan Zeybek, karakol dönüşü Gülsüm Ç., eşi Numan Ç. ve kızları Zehra U.'yu, pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

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Polise babası teslim etti
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