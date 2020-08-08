Şimdi de portreye başladı

BURDUR'UN Ağlasun ilçesinde 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'nda ailesiyle birlikte yaşayan ve 'çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt (22), son dönemde yaptığı portre resim çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Resim çalışmalarını çobanlık yaparak ailesine yardım ettiği yaylada taşların üzerine işleyen Öğüt, efsane boksör Muhammet Ali'den, unutulmaz Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'a kadar farklı ünlü isimlerin yanı sıra, bölgede yaşayan insanların da portrelerini resmediyor.

ÜNİVERSİTELİ ÇOBAN

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde son sınıfa geçen Öğüt, üniversite eğitiminin kendisine hem duygusal hem de teknik açısından çok fazla şey kattığını söyledi. Büşra Öğüt, "Doğada bulduğum şeylerle bir şeyler üretmek beni çok mutlu ediyor. Özgür hissettiriyor kendimi. Bu yüzden doğada bulduğum materyallerle taşların, ağaçların üzerine çizimler yapıyorum" dedi.