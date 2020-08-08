Son sürat tanıtım atağı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Kemer Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Semih Özdemir'in daveti üzerine Kemer'e gelen ünlü İngiliz enduro motosiklet sporcusu Graham Jarvis, ilçenin tanıtım neferi oldu. Kemer'in yaylaları, ovaları, dağları ve Tahtalı Dağı zirvesinde zorlu parkurları aşan Jarvis, hem antrenman yapma imkanı elde etti hem de Kemer tanıtımı için video çekimleri yaptı.

MİLYONLARA ULAŞTI

Yaptığı çekimleri sosyal medya hesaplarından Kemer etiketi ile paylaşan Graham Jarvis, kısa sürede çok sayıda izleyici ve takipçiye ulaştı. Semih Özdemir ise enduronun en başarılı sporcularından İngiliz Graham Jarvis'i Kemer'de misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Özdemir, "Takipçi sayısı çok fazla bir sporcu. Kemer'de bulunduğu süre zarfında sürekli video çekimleri yaptı ve bunları sosyal medya hesaplarında Kemer etiketiyle paylaştı. Bu paylaşımlar zorlu pandemi günlerinde Kemer tanıtımı için çok olumlu oldu" diye konuştu.

SÜRÜŞ EĞİTİMİ VERECEK

İlçeyi motosiklet konusunda marka haline getirmek istediklerini anlatan Özdemir, Jarvis ile bir projeye de imza attıklarına dikkat çekerek, "Jarvis muhtemelen bu yıl kariyerini sonlandıracak. Önümüzdeki yıllardan itibaren extrem enduro sürücülerine Kemer'de ileri seviye sürüş eğitimi verecek. Bununla ilgili karşılıklı anlaşmalarımızı tamamladık. Bu Kemer için güzel bir gelişme. Çünkü başarılı bir sporcu ve takipçi çok fazla olan birisi" dedi. Jarvis de, "Burayı çok seviyorum. Kemer'in yapısı ve doğası çok güzel. İnsanları sıcakkanlı. Burada güzel projelere de imza atacağız" dedi. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Semih Özdemir'e teşekkür ederken, "O olmasaydı bizim Jarvis'i buraya getirme şansımız yoktu. Denizde dağda her yerde motosikletini kullandı. Herkesi Kemer'e tatile davet etti. yaptığı paylaşımlar Kemer'i çok fazla ön plana çıkardı. Dünyanın tanıdığı ünlü insanları Kemer'e getirebilirsek Kemer daha fazla tanınır ve bizim amacımız da budur" açıklamasında bulundu.