8 bin 715 noktada koronavirüs denetimi

Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı. Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde yapılan denetimlere Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve emniyet mensupları katıldı.Yapılan denetimlerin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Vali Vekili Şaşmaz, "Öncelikle cezalandırmanın ötesinde uyarılarda bulunmak. Çünkü ceza tek çözüm değil. Diğer ülkelerden misafirlerimiz gelmeye başladı. Herkes biraz daha hassas olmalı" dedi. Antalya'nın 19 ilçesinde 8 bin 715 farklı noktada görevli ekipler denetimler yaparken vatandaş ve esnaflara uyarı ve hatırlatmalarda da bulundu. Öte yandan, Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği turistlerin PCR testleri otellerde yapılacak.