Aspendos heyecanı başlıyor

DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 27'ncisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde geri sayım başladı. Festival, 5 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek 'Gala Konseri'yle start alacak. 12 Eylül'e kadar devam edecek festivale, dünyayı sarsan 'koronavirüs' salgınından dolayı farklı ülkelerden katılım olmayacak. Sadece DOB müdürlüklerinin orkestra ve opera sanatçıları festivalde yer alacak.

İLK GÜN GALA KONSERİ

Programa göre, festivalin ilk günü olan akşamı şef Cem Orhan yönetimindeki Antalya DOB Orkestrası sahne alacak. Antalya DOB sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, soprano Simge Büyükedes, tenor Efe Kışlalı, bariton Kıyıcıseyirciler solist sanatçılar olarak sahnedeki yerlerini alacak. Konser, 9 Eylül Çarşamba akşamı 'Üç Soprano, Üç Bas' konseriyle devam edecek. Konserde, Türk ve dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış sopranolar Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol, Esin Talınlı ile baslar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos, Zafer Erdaş sahnede olacak, orkestrayı şef Tulio Gagliardo yönetecek.

GENÇ OPERA YILDIZLARI

27'nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı, 12 Eylül Cumartesi akşamı 'Genç Opera Yıldızlar' konseriyle gerçekleşecek. Gecede, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çok sesli müzik çalışmalarında akademik kurallara göre dünya standartlarında temsiller veren ve zengin repertuarı ile dünya klasik müzik arenasında önemli bir yeri olan Devlet Opera ve Balesi'nin gelecek vadeden opera yıldızları boy gösterecek.

NEFES ALDIRACAK

Festivalle ilgili yapılan açıklamada, "Normalleşme sürecinin adım adım gerçekleştirildiği ülkemizde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek festival, yaşanan zorlu pandemi günlerinin ardından bir nefes aldıracak. Sanatın iyileştirici, huzur verici ve birleştirici özelliğiyle içinden geçtiğimiz bu zor döneme, hayata uyum sağlamamıza büyük yardımı olacak. Festival için eserler sosyal mesafeye göre seçildi.