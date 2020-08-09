Herkes kulaç atacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan geçen yıl başlatılan ve bu yılda devam ettirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Antalya'da 6 portatif havuz kurulacak. Projeyle birlikte en ücra köşelere ulaşılması hedeflenirken başta çocuklar olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşlar havuzlardan faydalanabilecek. Köy ve yaylalardaki çocuklara ulaşmak için Aksu, Demre ve Akseki ilçeleri seçilirken çevre ilçelerde çocuklar taşımalı sistemle havuzla buluşturulacak. Hedef, daha önce denizle tanışmamış kırsal bölgelerde yaşan çocuklara yüzme öğretmek.

6 ADET HAVUZ

Havuzların 3'ü Kepez, Aksu, Demre ve Akseki ilçelerinde faaliyet gösterecek. Kepez ilçesinde Çok Amaçlı Spor Salonu bahçesine kurulacak 12 metreye 6 metre boyutundaki havuzun sabit olacağı ve ilerleyen dönemlerde üzeri dahi kapatılabileceği belirtildi. Turgut Reis Ortaokulu ve Nebi Güney İmam Hatip Orta Okulu bahçelerine kurulacak havuzlar ile okullarda yüzüme dersleri verilecek. Her bir havuzda 4 antrenör ve 1 cankurtaran bulunacak. Havuzlarda kulvar başına 2 kişi yüzebilecek, toplamda ise bir ders saatine 12 kişi faydalanacak.

HEDEF 100 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK

Türkiye geneli 1 milyon kişiye ulaşılması hedeflenen projede Antalya'da 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Özellikle yaz ayrında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçebilmek için de proje büyük önem taşıyor. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya'da ulaşabildikleri kadar kişiye ulaşıp yüzme öğretmek istediklerini söyledi. Projede 180 yüzme antrenörünün görev yapacağını, görev almak isteyen beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörlerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecekleri belirtildi. Vatandaşlar il ve ilçe müdürlüklerine kayıt yaptırıp derslerden faydalanabilecek. Önceki yıllarda sitelerin havuzlarında da verilen kurslar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamazken, eğitimlerde tedbirlerin üst düzeyde tutulacağı vurgulandı.