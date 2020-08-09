Kaş Kınık’ta Millet Kıraathanesi açıldı

Kaş ilçesinde Kınık Mahallesi'nde Kaş Belediyesi tarafından hayata geçirilen Millet Kıraathanesi, törenle açıldı. 150 metrekarelik kapalı, 3 bin 100 metrekare açık alana sahip, bin 500 kitaplı kütüphanenin yanı sıra internet bağlantısı olan iki bilgisayar, oturma grupları, 9 kameriye ve çocuk parkının yer aldığı Millet Kıraathanesi vatandaşlardan da ilgi gördü. Millet Kıraathanesi'nin açılışına Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.