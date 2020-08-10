Deniz polisleri ölümden döndü

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki su kanalına, 3 gün önce akşam saatlerinde kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp gencin ailesi de kanal kenarındaki bekleyişini sürdürüyor. Kuzeni Ahmet Andariman ile birlikte gittiği kanalda bir süre yüzdükten sonra gözlerden kaybolan genç hala bulunamazken, arama çalışmalarında bir kaza ucuz atlatıldı. Antalya Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan barajda çalışma yaparken, 2 polis, açık bırakılan baraj kapağında akıntıya kapıldı.Şiddetli akıntıyla 2 deniz polisi kapağa doğru giderken, bir polis başından, diğeri kaburgalarından yaralandı. Kanalın diğer tarafına sürüklenen polisler, arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı polislere olay yerinde müdahale etti. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.İHH Arama Kurtarma Eğitim ve Saha Koordinatörü Erdal Altıntaş, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi. Dalgıçların su altında, su üstü ekiplerinin de kano ve zodyak botla gözlem yaparak çalışmaları sürdürdüğünü belirten Altıntaş, "Suyun altı yosunlarla dolu. Birçok odacık var. Kanalın derinliği 5-6 metre civarında. Bitkilerin içinde arama yaparken dalgıçlarımız çok zorlanıyor. Kaybolan vatandaşımızın da bu bitkiler arasında kaldığını tahmin ediyoruz. Şu anda alt kısımdaki barajın kapakları açıldı ve su boşaltılıyor. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple tarayarak barajın bulunduğu yere kadar gideceğiz" açıklamasında bulundu.