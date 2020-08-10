Hayvanlara buzlu kokteyl

Antalya'da, sıcak ve yüksek nem günlük yaşamın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndan 140 türden 1500 hayvanı da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 35, nem oranının ise ortalama yüzde 70'e ulaştığı hayvanat bahçesinde, görevliler bunalan hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor. Hayvanlara buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlanıyor.Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, hayvanat bahçesi sakinleri için lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Hayvanların ayrıca kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor. Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, barınakları dizayn edilirken Antalya'nın sıcağını da göz önüne aldıklarını söyledi. Arsun, ayrıca yaşam alanlarında çamur havuzları ve su havuzları olduğunu da dile getirdi.