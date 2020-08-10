Sanayinin Meryem teyzesi

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Meryem Yılmaz (54), sanayide oto boyacı dükkanı olan eşine, 'bu işi ben de yapabilirim' diyerek talepte bulundu. Yaklaşık 7 yıldır otomobil kaportalarını spiral makinesiyle zımparalayan, boyamaya hazır hale getiren Yılmaz, eşi ve oğluyla birlikte mesai yapıyor. Yılmaz'ı dükkanda görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor.Dükkanda oğlu ve eşine yardımcı olduğunu ifade eden Yılmaz, "7 yıl önce 'ben de yapabilirim' diye başladım. Dükkana gelen müşterilerim de oto boyacılığı yapmama alıştı. Gelen müşteriler de bana alıştı. 'Kolay gelsin teyze, nasılsın' diye hatırımı sorarlar" diye konuştu. Ev hanımlarına seslenen Yılmaz, "Ev hanımlarımız eşlerine yardım etsinler. Başkasının yanında her zaman çalışılmaz ama eşin yanında her zaman çalışabiliriz. Ben eşime elimden geldiğince katkı sunuyorum" dedi.Meryem Yılmaz'ın oğlu Selçuk Yılmaz da dükkanda ailece çalıştıklarını kaydetti. Yılmaz, "Annem 7 senedir bize yardım ediyor. Burada aile ortamı var. Annem öğlenleri yemeğimizi pişiriyor, sabah kahvaltımızı hazırlıyor. Aile ortamında güzel bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Gelen müşterilerin de ilgisini çekiyor. Şaşırıyorlar. Allah nasip ederse ölene kadar beraberiz, aynı ev gibi. Eve gidiyoruz aynı, işe geliyoruz aynı" ifadelerini kullandı.