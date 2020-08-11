Antalyaspor’da ayrılık vakti

FRAPORT TAV Antalyaspor'da 2 yeni ayrılık haberi geldi. Daha önceile yollarını ayıran kırmızı beyazlı takımda ayrılık kervanına Diego Angelo ve Yekta Kurtuluş da eklendi. 33 yaşındaki Brezilyalı stoperin Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.Deneyimli savunma oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısını Kayserispor'da kiralık olarak geçirmiş ve sezonuAntalyaspor'un Yekta Kurtuluş ile de devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.Sözleşmesi biten deneyimli oyuncuların takımdan bir bir ayrılmasıyla kırmızı beyazlı takımın yaş ortalaması da düştü.