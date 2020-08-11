Antalyaspor’da ayrılık vakti

FRAPORT TAV Antalyaspor'da 2 yeni ayrılık haberi geldi. Daha önce Ondrej Celustka, Salih Dursun, Charles, N'Dinga ve Chico
ile yollarını ayıran kırmızı beyazlı takımda ayrılık kervanına Diego Angelo ve Yekta Kurtuluş da eklendi. 33 yaşındaki Brezilyalı stoperin Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
GENÇLEŞME OPERASYONU
Deneyimli savunma oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısını Kayserispor'da kiralık olarak geçirmiş ve sezonu 29 maçta 3 gol ve 2 asist ile kapatmıştı.
Antalyaspor'un Yekta Kurtuluş ile de devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Yekta Kurtuluş geçen sezon 11 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atmıştı.
Sözleşmesi biten deneyimli oyuncuların takımdan bir bir ayrılmasıyla kırmızı beyazlı takımın yaş ortalaması da düştü.