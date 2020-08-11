Malazgirt destanı yaşatılıyor

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin kültür ve sanat adasına dönüstürdügü Dokuma Park'ta, geçtigimiz günlerde kapılarını ziyaretçilerine aralayan Anadolu Sehitler Müzesi, 25 farklı konu baslıgı, 3 diorama, 1 sehit evi canlandırmasıyla tarihe tanıklık etmis yüzlerce objeyi barındırıyor. Anadolu Sehitler Müzesi, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldıgı Malazgirt Destanı'na da ev sahipligi yapıyor.Müzenin ilk bölümünde yer alan Malazgirt sergi bölümünde, Sultan Alparslan'ın portresi, Malazgirt Savası'nın tarihçesi ve resimler yer alıyor. Bölümün en dikkat çeken yanı ise hem Türk, hem de Bizans Imparatorlugu ordusunun kullandıgı savas araç gereçlerinin teshir ediliyor olması. Savas alanında yapılan yüzey arastırmalarından elde uçları, kılıç parçaları gibi buluntular da müzeye özel olarak, Antalya'ya getirildi. Mus'taki antikacılar, yerel halk ve koleksiyonerlerden toplanan yaklasık 25 parça savas gereci de, müzenin girisinde sergileniyor.