Domates göçü devam etti

Son yıllarda domates ve karanfil üretimi ile dikkatleri üzerine çeken Isparta'nın merkeze bağlı 3 kilometre uzaklıktaki Deregümü köyünde domates hasadı başladı. Yaklaşık 2 bin 500 nüfusu olan köyde, yılda yaklaşık 15 bin ton domates üretimi yapılıyor. Bir başka deyişle, kişi başı domates üretimi 6 tona ulaşıyor. Köyle sera varlığı bin dönüme ulaşırken, her geçen yıl bölgede üretimde artış yaşanıyor.Her yıl nisan ayında dikimi yapılan ve temmuz ayından başlayarak ekim ayına kadar hasadı devam eden domates, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Üretim döneminde köy, kendi nüfusu kadar bir istihdama da ev sahipliği yapıyor. Orta Doğu ve Avrupa'ya domates ihraç eden köyün nüfusu hasat dönemi birçok ilçeyi soluyor.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, seralarda yeşil ve kırmızı renkte domates üretimi yapıldığını belirterek, yeşil domatesin Suudi Arabistan, Dubai, Katar gibi ülkelere gittiğini söyledi. Domates üretimi öncesi köyde gül bahçeleri ve karpuz tarlaları olduğunu anlatan Selçuk, "Bu köyde birlikteliği sağladık. Türkiye'deki bütün köylerimizde bu işletmelerin olmasını temenni ediyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. İşsizliğe katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Domates üreticisi Mesut Kahveci de tüm dünyaya domates gönderdiklerini belerterek, "Sadece ben 15 kişiyi istihdam ediyorum. Köyümüzün 2 bin 500 nüfusu var. Bir o kadar da dışarıdan gelenlere istihdam sağlıyoruz" dedi.