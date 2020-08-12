Patara’da tarihi an

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2020 turizm yılı temasının Patara Antik Kenti olduğunu açıklamasının ardından başlayan çalışmalar sürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron tarafından dönemin prestij projesi olarak yaptırılan Patara Neron Deniz Feneri'nin kapısında yer alan 2 tonluk blok, 1958 yıl sonra yerinden kaldırıldı. Taş hastanesindeki konservasyon çalışmasının ardından blok yerine konulacak.Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Patara Neron Deniz Feneri Rekonstrüksiyon İhalesi kapsamında restorasyon 2 yıl içinde tamamlanacak. 2011 yılında başlayan ilk restorasyonda tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, orijinal taşlarla yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapında Neron Deniz Feneri'nin kulesi yeniden inşa edilecek. Fenerin çevre düzenlemesi yapılacak.Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, restorasyon kapsamında taşların tasnifine başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Işık, "Mevcut fenerin yerinde duran parçalarını alıyoruz. Her taş numaralı. Video, fotoğraf, lazer tarama ve çizimle yerleri belgeleniyor. Taşların tamamı taş hastanesine kaldırılıyor, kontrolü yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm taşlar yerlerine iade edilecek" diye konuştu.MS 54 yılında yapılan tarihi deniz feneri, Mısır'ın İskenderiye şehrinde bulunan İskenderiye Feneri'nin ardından dünyadaki ikinci deniz feneri olarak biliniyor. Ancak Neron Deniz Feneri, orijinal taşlarıyla ayağa kaldırılacak ilk fener olma özelliği taşıyor. Neron Deniz Feneri'nin, 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı tahmin ediliyor.