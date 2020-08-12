Perge’de konser zamanı

Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) 'Müzikle kal, Antalya'yı hayal et' projesi kapsamında insansız konser veren DJ Burak Yeter, yeni projeler için hazırlıklara başladı. Proje kapsamında ilk insansız konser, Antalya Havalimanı'nda verilmişti. Video sosyal medyada ilk 24 saat içerisinde 500 bin kişiye ulaşırken, toplamda ise 1.9 milyon kişi konseri izledi. Projenin devamı tarihi noktalarda gerçekleşecek. Termessos, Sagalasos, Perge, Aspendos, Patara ve Alanya Kalesi'nde insansız konser verip sosyal medyada yayınlamayı planlayan Burak Yeter'in ilk durağı ise Perge olacak. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ile birlikte Perge Antik Kenti'ni gezen Burak Yeter, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanlarla etkileşime girmenin heyecan verici olduğunu söyledi.Ünlü DJ Burak Yeter, "Antalya'ya dikkat çeken projelerde görev almak beni mutlu ediyor. Konserlerimizin videoları Youtube'de yayınlanacak. Milyonlarca insan bir tıkla konseri ve antik kenti izleyecek" dedi. Müziğin evrenselliği ve barışı temsil ediyor olmasının önemini vurgulayan ATAV Başkanı Ege ise müzikle birlikte insanların buluştuğunu ve krize giden süreçlerin daha yaratıcı ve çözüm odaklı yönetilebildiğini söyledi.ANTALYA Tanıtım Vakfı olarak deniz kum güneşin dışındaki değerleri ön plana çıkartmanın daimi öncelikleri olduğunu vurgulayan Yeliz Gül Ege, "Bu proje Burak Yeter'in pandemi kısıtlamalarının olduğu dönemde Tünektepe'deki videosunu izlememle başladı. Sonrasında Tahtalı Dağı zirvesinde 'Doğada ve müzikle kal' mesajıyla dünyada ses getirdik. Ardından havalimanında uçakların duruyor olması çok üzücüydü. Apronda bir video hayal ettik ve çekim için girişimlerde bulunduk. Bir Airbus 330 önünde çekim yapmak bizlere nasip oldu. Proje Türkiye'de ses getirirken dünyada da farkındalık yarattı" dedi.