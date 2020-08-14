AK Parti’den Varsak’a çıkarma

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki muhtarlar ile bir araya geldi. Mahallelerin yerel ve merkezi idareden talep ettiği hizmetlerin istişare edildiği toplantıya Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Aydoğmuş, Aktoprak, Menderes, Şelale, Zeytinlik, Varsak Esentepe, Altıayak ve Gaziler mahalle muhtarları katıldı.Kepez Belediyesi'nin bölgelerinde yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, imar, yol, park, semt pazarıyla ilgili eksiklerin de tamamlanmasını istediler ve yeni okul binalarına ihtiyaç duyulduğunu aktardılar. Milletvekili Kemal Çelik, okul taleplerini ilgili bakanlığa ileteceğini ve konunun takipçisi olacağını söyledi.