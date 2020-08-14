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Gergin dakikalar korkuttu

Başkanı ’ü 2 yıl önce silahla vuran Hayrettin Oğuz, bu kez odanın önündeki yolda bıçakla intihara kalkıştı

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Gergin dakikalar korkuttu
ANTALYA Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz'e (53) 2 Nisan 2018 tarihinde silahlı saldırı yaparak yaralayan saldırgan Hayrettin Oğuz (39) odanın önündeki yolda bıçakla intihara kalkıştı. Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki oda binasında meydana geldi. Hayrettin Oğuz yanında getirdiği etmek bıçağını şah damarına dayayarak İsmail Öz ile sorunlarının olduğunu söyleyerek boğazını kesmek istedi.

POLİS TRAFİĞİ KAPATTI
Gelişmelerin ardından polis yolu trafiğe kapatarak ikna çalışması başlattı. Kısa süren çabanın ardından polis Oğuz'u intihardan vazgeçirdi. Bıçağı atan Oğuz, polis aracı ile Meydan Polis Merkezi'ne götürüldü. İsmail Öz ise Hayrettin Oğuz'un 2 yıl önce yanında çalışan ve kendisine vuran kişi olduğunu söyledi. Vurulma olayının ardından hatırı sayılır kişilerin araya girmesi sonucu şikayetten vazgeçtiğini de belirten Öz, seçimlerin yaklaşınca yeniden bu kişinin yeniden meydana çıktığına dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gergin dakikalar korkuttu
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