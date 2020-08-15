Başpehlivan Ali Gürbüz’e milli davet

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Serbest ve Greko-Romen Güreş Milli Takımının Antalya'da yaptığı kampı ziyaret etti. Başkan Musa Aydın, çalışmalarını sürdüren sporcular ile teknik heyetle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgiler alan Musa Aydın, başarı dileklerini iletti.

YAĞLI GÜREŞLER

Gündemde ise yağlı güreşler vardı. Aydın, 659 yıldır kesintisiz yapılan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramamasını ve 2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemediklerini dile getirdi ve "31 Aralık'a kadar zaman var" dedi. Aydın, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile ülkemizi Avrupa'da ağır sıklette temsil eden Tanju Gemici'yi milli takıma davet edeceklerini ifade etti.