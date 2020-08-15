Cami açılışı buluşturdu

MURATPAŞA Belediyesi'nin desteği ve Burdurlu Hasan Dikici Camii Vakfı'nca yapılan bin kişilik Burdurlu Hasan Dikici Camii'nin açılışı yapıldı. Meydankavağı mahallesinde gerçekleşen açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Milletvekili Aydın Özer, İl Müftüsü Osman Artan, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Burdurlu Hasan Dikici Camii Vakfı Başkanı Melahat Atalay ve çok sayıda kişi katıldı. Cami açılışında tek kullanımlık seccade verildi. Açılış kurdelesinin ardından kurban kesildi.

ADI CAMİYLE YAŞIYOR

Müftü Artan, Burdurlu Hasan Dikici hayrına yapılan caminin vakıf geleneğini yaşattığını anlattı. Artan, "İnsanlar öldükten sonra amel defterleri kapanır ancak üst sınıf insanlar vardır ki öldükten sonra da amel defterlerine sevap yazılmaya devam eder. Bunlardan bir tanesi okul, cami, hastane gibi eserler bırakmış insanlardır. Hacı Hasan amcanın ismi de bu camiyle yaşıyor" diye konuştu.