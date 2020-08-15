Doğal havuzda ölümle yüz yüze

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde yaşayan Yunus Emre Bozkurt (28), Sapadere Kanyonu'ndaki doğal havuza girerek serinlemek istedi. Bozkurt, derinliğine dair uyarı işaretinin olmadığını iddia ettiği havuza atladığında, başını suyun içindeki taşa vurdu. Boynu kırılan Bozkurt, kısmi felç oldu. Olay, 4 Ağustos'ta yaşandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gaziantep'ten kendisini ziyarete gelen ağabeyi ile kanyona giden Yunus Emre Bozkurt, havuzun kenarında bulunan ağaca çiviyle çakılmış tahtanın üzerine çıkarak atlamak istedi. Bozkurt, başını 160-170 santimetre derinliği olan havuzun dibindeki taşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bilincini kaybeden ve hareketsiz kalan Bozkurt, ağabeyi ve orada bulunan çalışanların yardımıyla sudan çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen ve boynunun kırıldığı belirlenen Bozkurt, ameliyata alındı. Kol ve ayağından felç kalan Bozkurt'un tedavisi hastanede sürüyor. Bozkurt'un ablası Arzu Doğan da jandarma ve savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi. Kardeşleriyle olay yerine yeniden gittiğini, kardeşinin atladığı tahtaların kaldırıldığını anlatan Doğan, "Önlemler eksik alındığı için biz şikayetçiyiz ve sonuna kadar da kardeşimin arkasındayız. Başka ailelerin canı yanmasın. Sorumlular cezasını çeksin" dedi.