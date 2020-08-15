Fabrıkada yangın

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1'inci Kısım'da bulunan bir tarım kimyasalları ve gübre fabrikasında, patlama meydana geldi. Patlamanın nedeniyle kısa süre sonra yangın çıktı. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu. Yangınla ilgili olay yerine gelerek incelemede bulundu.

BİR GÜNDE İKİNCİ OLAY

Ali Bahar, "Yangında yaralanma ve can kaybımız çok şükür yok. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle beraber fabrikada patlama riski önlendi" dedi. Bir diğer yangın ise Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerindeki bir süredir kullanılmayan iş yerinde çıktı. Binanın üst katlarına kadar ulaşan yoğun duman, site sakinlerini korkuttu. İş yeri kullanılmaz hale geldi.