Form tutma zamanı

Antalya doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca kişiyi kendine çekiyor. Toros Dağları ve tarihi Likya Yolu doğa tutkunu ziyaretçilerin uğrak noktaları oluyor. Bu durum bölgede birçok kazaya da neden oluyor. Her yıl kayadan düşme, kaya altında kalma, kırılmayla sonuçlanan burkulma gibi onlarca kaza yaşanıyor. Bu olaylarda kayıp verilmemesinin arkasında ise azimli bir çalışma hikayesi var.

GİZLİ KAHRAMANLAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olaylara karşı her an hazır olmak için çalışıyor. Kazaların yanı sıra yoğun yağışlarıyla ünlü Antalya'da meydana gelen sel baskınları ve hortum gibi doğal afetlerde yine onlar görev başında. UMKE görevlisi Semra Keskin (48) de bu gizli kahramanlardan birisi. Bugüne kadar 165 yerli ve yabancıyı kurtaran Keskin, çevresinde 'Kurtarıcı' olarak biliniyor. Keskin, ölümle yaşam arasındaki farkı belirleyen becerisini sergilemek için ise her an hazır olmaya çalışıyor. Düzenli tırmanışlar yaparak formunu koruyan Semra Keskin, son olarak 5 bin 137 metre ile Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağırı Dağı'na tırmandı. Semra Keskin, sıcaklığın eksi 15 dereceye ulaştığı bir ortamda 3 gün süren tırmanış sonunda zirveye ulaştı.



İLKLERİ BAŞARDI

3 yıldır UMKE'de görev yapan Semra Keskin, insan sınırlarını zorlayan coğrafyalarda çalışma yaparak formunu koruduğunu söyledi. 2019'da Kırgızistan'da bulunan ve 'Dağların Efendisi' olarak anılan 7 bin 10 metre yüksekliğinde bulunan Tanrı Dağı'na 10 günde tek başına tırmanarak dünyada bir ilki gerçekleştiren Keskin, bir sonraki hedefinin Everest zirvesini olduğunu söyledi.