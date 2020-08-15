Koca bir takım gitti

Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı hızlı başladı. Kampa katılan 19 kişilik futbolcu kadrosu, teknik direktör Çağdaş Atan gözetimindeki antrenmanda ter döktü. Turuncu yeşilli takımda geçen sezona göre yaşanan değişim ise dikkat çekti.

10 OYUNCU AYRILDI

Şimşek'te aralarında Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Wanderson Baiano, Welinton de Souza gibi ilk 11'in değişilmez oyuncularının da olduğu 10 isimle yollar ayrıldı. Diğer taraftan sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü Papiss Demba Cisse ile ilgili de belirsizlik sürüyor. Beşiktaş'a transferi söz konusu olan yıldız oyuncu ile birlikte giden futbolcu sayısı 11'e çıkabilir. BÜYÜK DEĞİŞİM

Alanyaspor 5 oyuncuyu ise kadrosuna kattı. Özellikle Welinton yerine takas yoluyla gelen Fatih Aksoy ile Portekiz'de Vitoria Guimaras forması giyen Davidson Pereira'nın bu sezon ilk 11'in değişilmez isimleri olması bekleniyor. Ayrıca 1860 Münih'in 24 yaşındaki Türk futbolcusu Efkan Bekiroğlu, İsviçre'nin FC Sion takımından transfer edilen Berkan İsmail Kutlu ile Malatyaspor'dan kaleci Ufuk Ceylan, ile de kadro derinliği artırıldı. Geçen sezon kiralık olarak giden Haydar Yılmaz, Tayfur Birgöl ve Isaac Sackey de takıma geri döndü.