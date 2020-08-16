Tepki sonrası geri adım attı

ANTALYA'DA AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılarak açılan kadınlara özel plajlar yeni dönemde CHP'li yönetimin hedefi haline geldi. İlk etapta geçen yıl Alanya ve Gazipaşa ilçesi sınırları içinde yer alan ve yılda 40 bin kadını ağırlayan Aysultan Kadınlar Plajı'nın kapatıldı.

2 GÜN İÇİN TAHSİS EDİLDİ

Ardından ise Andrea Doria Koyu olarak bilinen Finike'deki Altuncan Hatun Kadınlar Plajı kapatıldığı açıklandı. CHP'li Başkan Mustafa Geyikçi, plajın halkın ve turistin kullanımına açılacağını söyledi. Her ay yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayan ve sadece Finike merkezindeki değil, Finike kırsalı, Demre, Kumluca ve Elmalı'dan kadınların da akın ettiği plajın kapatılması özellikle kadınların tepkisini çekti. Gelen tepkiler sonrası ise CHP'li yönetim geri adım attı. Finike Belediyesi, temmuz ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden devraldığı Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nın pazartesi ve perşembe günleri kadınlara, diğer günlerde ise aile plajı olarak hizmet vereceğini açıkladı.