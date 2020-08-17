Eş bulma seferberliği

ANTALYA Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nın 10 yıllık sakinlerinden kaplumbağa 'Sabi' ile timsah 'Muhteşem Timi'ye yalnızlıklarını sonlandıracak eş bulmak için herkes seferber oldu. Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, Afrika mahmuzlu kaplumbağası Sabi'yi 10 yıl önce Antalya'da yerleşik yaşayan İngiliz çiftin bağışladığını söyledi. Arsun, 23 yaşındaki kaplumbağanın yıllardır hayvanat bahçesinin en çok ilgi gören canlılarından olduğunu belirtti. Arsun, "Özellikle çocuklar sevmek istiyor. 10 ıldır tek başına yaşıyor. Sağlıklı bir hayat sürerse bir 30 yıl daha hayvanat bahçesinin gözdelerinden olacak. Sabi'ye eş bulmak için diğer hayvanat bahçeleriyle iletişime geçtik. İnşallah bir eş bulur ve yavrularını alır, severiz. Ona bir eş bulunması bizi de çok mutlu eder" dedi.Arsun, hayvanat bahçesinde tek yaşayan diğer bir hayvanın yine yaklaşık 10 yıldır bakımını üstlendikleri 'Muhteşem Timi' adını verdikleri Nil timsahı olduğunu aktardı. Muhteşem Timi'nin 5 metre uzunluğu ve 350 kilogram civarındaki ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük timsahlarından olduğunu anlatan Arsun, "Timi'nin barınağını bu sene yeniledik. Şimdi ona da eş arıyoruz. Timi için kendi boyutlarında olmasa da bir Nil timsahına ihtiyacımız var" diye konuştu.