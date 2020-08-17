Kongre turizminde 230 bin koltuk kapasitesine sahip olmasıyla ön plana çıkan Antalya'da, 2020 yılı için planlanan 248 kongrenin bir kısmı koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Kentte, bu yıl 142 kongre yapılması beklenirken, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, ''Bu kadar zararla umarız atlatırız. Gidişatımız iyi yönde'' dedi.Turizm kenti Antalya'nın turistik tesisleri deniz, kum ve güneşin yanı sıra, düzenlenen kongrelerle de adından söz ettiriyor. Özellikle sağlık kongreleri büyük paya sahip olurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması planlanan birçok kongre iptal edildi. 230 bin koltuk kapasiteli Antalya'da geçen yıl 115 kongre düzenlenmişti. 2018 yılına göre yüzde 150'lik artış sağlanırken, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle iptallerin gelmesiyle birlikte gerileme yaşandı. 2020 yılbaşında 248 kongrenin gerçekleştirilmesi planlanırken, iptallerin ardından yıl sonuna kada r 142 k ongrenin yapılması bekleniyo r. Kongre turizmi büyük yara aldı. 2019'da 115 kongre düzenlendi. 2018'e göre kıyaslandığında neredeyse yüzde 150 artmış ve çok sevinmiştik. Kongre turizmi burada hiç küçümsenmeyecek bir potansiyele sahip" diye konruştu.2020 ocak ve mart ayları arasında 25 kongre yapıldığını, pandemi ilan edilmesi ve Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte daralma yaşadıklarını ifade eden Ege, ''Bir anda tüm işler bıçak gibi kesildi. Çünkü tesisler kapandı. Ocak ayında bu yıl 248 kongrenin gerçekleşeceğini duyurmuştuk. Bunların hepsi alınmıştı. Sonrasında pandemiyle birlikte 106 kongre iptal oldu. 142 kongre ise planlanıyor. İptal edilmeyecek. Bazıları 'zoom' (görüntülü görüşme uygulaması) üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcılar toplantıları fiziki ya da dijital olarak talep edebilir. Ama buraya bizzat geleceklerini biliyorum" dedi.KONGREYE gelenlerin tamamına yakınının kongre dışındaki serbest zamanda kenti tanımak adına faaliyetlere katıldığını da kaydeden ATAV Başkanı Ege, "Antalya'nın tanıtımı adına farklı ortamlarda, ören yerlerinde konserler düzenledik. Katılımcılar konakları otel dışına çıkarak para harcıyor, yemek yiyor, gezip, alışveriş yapıyor. Tatil için gelen turistlerden 3 katı fazla para harcıyorlar" ifadelerini kullandı.