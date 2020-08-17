MATSO ülkeye rol model oluyor

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MATSO) seçilmiş tüm kurullarının katılımı ile video konferans yöntemiyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı toplantının açılış konuşmasını MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş yaptı. Başkan Boztaş, 15 Mart sonrasında 7 bin üyeyi 10 kişilik bir ekiple tek tek arayarak sorun ve taleplerini aldıklarını ve bunu 10 sayfadan oluşan rapor haline getirdiklerini söyledi. Başkan Boztaş, bu süreçte MATSO olarak ilettikleri tüm talep ve sorunların çözülmesi için verdikleri destek için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve yönetiminin çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bir oda nasıl çalışır bütün Türkiye'ye rol model olacak şekilde bunu gerçekleştiriyorsunuz. Üyelerinizin hak ve hukukunun korunması noktasında her türlü platformda dile getiriyorsunuz. Tüm üyelerinin dert ve isteklerini sıkıntılarını birebir sürekli bize iletiyorsunuz. Bundan dolayı konuların hepsine hakimiz. Hepinize bu özverinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir birlik beraberlik işidir. Bir takım ruhunu en iyi şekilde gösterdiniz" diye konuştu.