Paşa’dan tam destek

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği'yle yapılan protokol kapsamında, Antalyaspor'a her zaman destek vereceklerini kaydetti. Antalyaspor Gelişim Antrenörü Cihat Güller, Ar-Ge Antrenörü ve aynı zamanda Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi olan Yusuf Emre Ertugan ve Antalyaspor U-17 Futbol Takımı Antrenörü Barış Çakır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Uysal, "Antalyaspor Kulübü Derneği ile yaptığımız protokol kapsamında üç senedir Antalyaspor U-17 Futbol takımında görev yapan mesai arkadaşımız Barış Çakır 2020-2021 sezonunda da bu görevi yapmaya devam edecek. Yaptığımız protokol kapsamında, Antalyaspor'umuza her zaman destek vereceğiz" dedi.