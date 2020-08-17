Virüsü bile solladı

Antalya'da aşırı sıcakların etkisiyle deniz ve mesire alanlarında yaşanan yoğunluk ölüm oranlarını artırdı. 1 Haziran tarihinden itibaren koronavirüs kısıtlamaların kaldırılmasının ardından denizde ve ırmakta boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı arttı 1-30 Haziran tarihleri arasında 7 kişi boğulma nedeni ile hayatını kaybetti.Antalya'da il genelinde 1-31 Temmuz tarihleri arasında boğulmaya bağlı 13 kişi yaşamını yitirdi. Sıcakların artması ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için deniz kenarlarına, havuz başlarına akın etmesi ile ölümler artış gösterdi. Denize gidemeyenler ise kanal ve ırmaklarda serinlemeyi tercih etti. Bir aylık süre içinde en çok boğulma vakasında ölümlerin yaşandığı ay oldu. 13 kişi temmuz ayında sularda boğularak yaşamını yitirdi. 30 Temmuz'da ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Özgül Özdoğan (30) hayalindeki tatili geçirmek için eşi ve kızıyla geldiği Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde denizde yüzerken hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi üzen ölüm olayı oldu.Sıcakların tavan yaptığı Antalya'da ağustos ayının 15 günlük bölümünde 6 kişi boğuldu. Sıcak ve nem ile birlikte şehrin açık bir saunaya dönmesi herkesi bunalttı. Son boğulma olmayı ise 6 Ağustos'ta Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde yer alan Düden Çayı'nda yaşandı.b Yeğeniyle birlikte kanala giren Sezgin Andariman'ın (17) , yüzme bilmesine rağmen boğularak yaşamını yitirdi. Andariman'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Jandarmanın balık adamları tarafından 5 gün süren arama sonunda bulunmuştu.