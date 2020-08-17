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Yeşılova Belediye Bal’a yükseldi

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Yeşılova Belediye Bal’a yükseldi
BURDUR Birinci Amatör Küme lideri Yeşilova Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in yaptığı açıklamaya göre bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de düşme olmayacak. Yerel liglerde birinci olan takımlar ise direkt Bölgesel Amatör Lige çıkacak. Buna göre Burdur Birinci Amatör Kümede lider olan Yeşilova Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kulübü'nün ardından Yeşilova Belediyespor'un da Bölgesel Amatör Lige yükselmesi ile Burdur Bölgesel Amatör Ligde üç takımla temsil edilecek.
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Yeşılova Belediye Bal’a yükseldi
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