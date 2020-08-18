Hem iş hem eğitim

Üniversiteden yeni mezun olan ve her iş başvurusunda önüne çıkan 'deneyim' şartını aşamayan genç mühendislere, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi istihdam sağladı. 20 mühendisi bünyesine alıp maaş vererek pratik eğitimden geçiren firma bu yıl içerisinde 40 mühendisi deneyim şartı aramadan istihdam edeceğini duyurdu.Şirket, "AKE-MEP projesi kapsamında eğitim verilen mühendisler, firma içindeki tüm sosyal haklardan faydalanırken ayrıca İş-Kur üzerinden de maaş alıyor. Üretim tesisindeki tüm faaliyetlerde görev alarak üniversitede aldıkları teorik eğitimi pratikte de uygulama imkanı yakalayan mühendisler, işe alım sürecindeki 'deneyim' kriterini de burada tamamlamış oluyor. 20 mühendis her sabah deneyimli mühendisler tarafından o günkü çalışma programlarını bir toplantıyla belirleyip işbaşı yapıyor" açıklaması yaptı.Yılda iki defa olmak üzere 20 mühendisi istihdam etmek üzere bünyelerine alacaklarını ve eğitimden geçireceklerini ifade eden AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, 25 yıldır mesleki eğitime önem verdiklerini anlattı. Gürkan, "Bütün firmalar deneyimli mühendis ararlar. Biz bu süreci kısaltmak istedik. Genç arkadaşlarımız em eğitim alıyorlar hem de işi yerinde görüp deneyimliyorlar" dedi. Programın bitmesini takiben bir mülakat daha yapacaklarını anlatan Gürkan, "Dünyada geçerli olan bu mesleği gençlerimize sevdirmek istiyoruz. Burada çalışmak zorunda değiller. Memleketlerine dönerlerse orada bir bayiliğimizi verebiliriz" diye konuştu.Firmada hem eğitim alıp hem deneyim hem de para kazanmaya başlayan genç mühendislerden Mehmet Sevim ve İsmail Kenel, "Buraya geldiğimizde montaj, kaynak, kaset ve elektronik alanlarında kendimizi test etme imkanı yakaladık" dedi.