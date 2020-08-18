Konyaaltı’nda Patara buluşması

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesi ile Antalya'nın tanıtımına katkı sunmak amacıyla kurulan Trio Patara grubu, konser hazırlıkları ve tanıtım klip çekimleri için Konyaaltı'nı tercih etti. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı, sankyo flüt artisti Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası solo arp sanatçısı Aslıhan Güngör'den oluşan 'Trio Patara' grubu, konser hazırlıklarına başladı.Tünektepe'te gün doğumu ile başlayan çekimler, Gürsu Mahallesi'ndeki tarihi Roma Hamamı, Doyran Göleti, Neapolis Antik Kenti, Typalia Antik Kenti ve Sinan Değirmeni mevkiindeki tarihi tahıl ambarları bölgesinde tamamlandı. Çekimlere Konyaaltı'nın eşsiz güzellikleri yansıtıldı. Klip çekimlerinde efsanelere konu olmuş antik dönem sesleri kullanıldı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Konyaaltı Belediyesi'nin böyle bir dönemde sanata ve sanatçıya önemli bir destek vermesinin çok değerli olduğunu söyledi. Bayramoğulları, sanat, tarih ve doğanın iç içe olduğu çok keyifli bir çalışmanın meydana çıktığını belirtti.