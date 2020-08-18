Sebze ihracatı hız kesmedi

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilere göre, pandemi sürecinde yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 73 ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.41 ile yüzde 55.78 arasında arttı.BAİB verilerine göre, 1 Şubat 2020 ile 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Almanya, Rusya Federasyonu, Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan başta olmak üzere toplam 73 ülkeye 305 milyon 326 bin dolarlık yaş sebze ve meyve gönderildi. Almanya'ya 76 milyon dolar, Rusya Federasyonu'na 55 milyon dolar, Romanya'ya 27 milyon dolar, Ukrayna'ya 24 milyon dolar, Bulgaristan'a 21 milyon dolar ve diğer ülkelere 204 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde ise Almanya'ya 64 milyon dolar, Rusya Federasyonu'na 41 milyon dolar, Romanya'ya 22 milyon dolar, Ukrayna'ya 15 milyon dolar, Bulgaristan'a 17 milyon dolar, diğer ülkelere ise 162 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapılmıştı.VERILERE göre, Almanya'ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı pandemi döneminde yüzde 18.41, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat yüzde 31.55, Romanya'ya yapılan ihracat yüzde 22.35, Ukrayna'ya yapılan ihracat yüzde 55.78, Bulgaristan'a yapılan ihracat yüzde 19.77, diğer ülkelere yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı ise yüzde 20.72 arttı. Antalya'dan ihraç edilen yaş sebze ve meyveler arasında ilk sıraları kiraz, vişne, domates, biber, elma, hıyar kornişon, kayısı, nar, kabak, şeftali, patlıcan alırken, 35 çeşit yaş sebze ve meyve 73 ülkeye gönderildi.