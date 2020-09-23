Film gibi uyuşturucu baskını

ANTALYA'DA uyuşturucu ile mücadele sürüyor. İki ayrı operasyonda 62 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi tutuklandı. Yapılan baskınlarda araçlar havadan ve karadan takip edildi, narkotik köpekler ile ev ve araçlarda aramalar yapıldı.



EN YÜKSEK RAKAM

İlk olayda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, C.D., M.O.D., B.D. ve M.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 35 kilo eroin, 6 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ile 3 silah ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 41 kilo 800 gram uyuşturucunun son zamanlarda yakalanan en yüksek miktarlardan biri olduğu öğrenildi. M.O.D., B.D. ve M.D. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanırken, C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



MEMURLAR DA KARIŞTI

İkinci olayda ise doğu illerinden araçlarla öncü ve artçı sistemini kullanarak Antalya'ya metamfetamin maddesi getireceği tespit edilen araçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Kovalamaca sonucunda EXPO Kavşağı ve Çağlayan Mahallesi'nde iki araç, şüpheli 3 şahıs ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Araçlarda yapılan aramada 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ve 10 bin 720 TL ele geçirildi. 2'si kamu görevlisi olan R.Ö., B.Ö. ve F.B. mahkemece tutuklandı.

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