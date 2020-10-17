Akrabaya kıyak müdürü tutuklattı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, yasak bölgede ağaç kesimine izin verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Orman İşletme Müdürü tutuklandı.

TEKNİK TAKİBE TAKILDI

Fethiye Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu'nun, yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin verdiği ve bu kesilen ağaçların Gürhan Zorlu'nun akrabalarının villalarında kullanıldığı iddiası üzerine, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Zorlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zorlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gürhan Zorlu'nun teknik ve fiziki olarak takip yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.