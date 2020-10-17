Ekonomiye kadın eli

Kadınların ekonomiye katkısı artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Antalya, Isparta ve Burdur'un da olduğu 8 Akdeniz bölgesi şehrinin valileri ve illerde faaliyet gösteren toplam 66 kadın kooperatifinin temsilcilerinin katılımıyla 2. Kadın Kooperatifleri buluşmasının Akdeniz toplantısı video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya adına Vali Ersin Yazıcı ve Antalya'da faaliyet gösteren 17 kadın kooperatifinin temsilcileri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

DESTEK ARTACAK

Bakan Selçuk, "Kooperatifler hem yoksullukla mücadelede hem sürdürülebilir sosyal ekonomik kalkınmada güçlü bir model olarak öne çıkmaktadır. Kadın kooperatifçiliğini geliştirerek kadın girişimciliğini arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Kadınlarımıza ve kadın kooperatiflerimize yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini arttıracağız" dedi. Vali Yazıcı ise Antalya'da tarım ve turizm alanında faaliyet gösteren 17 kooperatifin kadın girişimciliğinin en güzel örneğini teşkil ettiğini söyledi. Yazıcı, "Türkiye'de gelecek dönemde kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılacağına inanıyorum. Eğitim ve istihdam da kadına verdiğimiz her destek toplumumuzu güçlendirmektedir. Güçlü kadınlar güçlü aileyi güçlü Türkiye'yi oluşturacaklardır" diye konuştu. Kadın kooperatiflerine ilişkin örnek uygulamalarla ilgili sunum yapıldı.



TOPRAĞIN SULTANLARI

TARIMSAL üretimin her aşamasında emeği bulunan çiftçi kadınlar, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde de üretimi sürdürdü. Türkiye'nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Aksu ilçesinde seralarda çalışmaya devam eden kadın çiftçiler, kız çocuklarına üretime katılma çağrısı yaptı. Kadın çiftçiler, "Üniversite bitirip iş yok diye evde oturmasınlar. Devletimiz bu konuda gençlere güzel teşvikler veriyor. Çalışsınlar, üretsinler. Hep birlikte bu tarımı yaşatalım. Bu tarım yaşasın" mesajı verdi.