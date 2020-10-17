Hedef büyük

AKSU İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, çiftçi kadınları bu özel günde yalnız bırakmadı. Kadın çiftçileri çalıştıkları seralarda ziyaret ederek çiçek veren İnal," Kadınlarımız üretimin baş aktörleri. Tarımsal alanların gelişmesinin ve üretimin sürekliliğinin devamı için canla başla çalışmaktalar" dedi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri de 7 Renk Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Konyaaltı Akdamlar Mahallesi'nde kadın çiftçilerle görüşen yetkililer, üretici kadınlara teknik ve eğitim desteği sağlayacaklarını söyledi. Kadın üreticilerin talebi ise eğitim faaliyetleri oldu. Kooperatif Kurucusu Ayten İnce, "Kurduğumuz kooperatif ile besicilik, süt ve süt ürünleri ile tavuk yetiştiriciliği yapacağız. Burada ürettiğimiz ürünleri diğer kooperatiflerle işbirliği yaparak, Akdeniz bölgesine dağıtmak istiyoruz" dedi.