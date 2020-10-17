Sarı zarf tartışması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekim ayı devam meclisinde, üyelerin oturdukları sıralarındaki sarı zarflar dikkat çekti. Sadece eski dönem belediye meclisinde görev yapan meclis üyelerine bırakılan zarfların İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

SAVUNMA İSTENDİ

Denetleme yapan müfettişler tarafından Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamu yerleri, sosyal tesisler, donatı alanları gibi konularda öndeki dönemde oylanıp kabul edilen imar konularıyla ilgili meclis üyelerinden yazılı savunma istendiği öğrenildi. Meclis üyelerinin de bu doğrultuda yazılı ifade verecekleri belirtildi.

SENİRLİ'DEN TEPKİ

Meclise görüşünü bildiren MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, zarflara tepki gösterdi. Senirli, "Geldiğimizde sarı zarflarla karşılaştık. Geçmiş dönemde yaptığımız oylamalardan dolayı zarf geldi. Bununla ilgili belediyemize dilekçe yazdım. Bize komisyon kararları geliyor 'komisyon uygundur, uygun değildir' deniliyor. Neye göre uygun, neye göre uygun değil bilmiyoruz. Arkadaşlarımızın hiçbiri imarcı falan değil. Dilekçe de de belirttim. Bundan sonraki komisyon kararlarının altında uzman kişilerin, belediyenin teknik kadrosunun görüşünün belirtilmesini istiyorum" dedi. "Ne günahımız var?" çıkışı yapan Senirli, "Meclis üyeleri olarak topluma, kamuya ve hukuka karşı sorumluluklarımız var" diye konuştu. Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ise Senirli'nin haklı olduğunu söyleyerek, "Aynı sarı zarfı ben de dün cebime koydum. Bu konuyla ilgili arkadaşlar daha titiz çalışma yapacaklardır" diye konuştu.