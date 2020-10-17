Su için dev yatırım

Antalya'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için Isparta ve Burdur il sınırlarında yer alan Karacaören Baraj gölünden taşınacak su projesinde yeni bir süreç başladı. 2014 yılında temeli atılan ve Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek olan Karacaören 2 Barajı İsale Hattı'nın yüzde 25'i tamamlanırken yüklenici müteahhit firma tarafından yürütülen çalışmaların yavaş ilerlemesi nedeniyle sözleşme feshedildi. Yatırım programına alınan projede kısa süre içerisinde ihaleye çıkılıp çalışmalar hızlandırılacak. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Antalya'nın 2045 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanacak.

ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin içme suyunu temin etmek için hazırladığı proje kapsamında 50 kilometre mesafedeki Karacaören Barajı'nda taşınacak suyun temeli 2014 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından atıldı. DSİ tarafından yürütülen projede şimdiye kadar 13 kilometrelik isale hattı döşendi. İsale hattının yavaş ilerlemesi nedeniyle yüklenici firmadan alınan proje Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yatırım programına dahil edildi. Yıl sonuna kadar ihaleye çıkılması beklenen projede geriye kalan 43 kilometrelik isale hattı yapımı 2.5 yılda tamamlanacak.

2045'E KADAR YETECEK

1990 yılında elektrik üretimi, taşkın koruma ve tarımsal sulama gibi amaçlar nedeniyle hizmete açılan Karacaören Baraj'ından Antalya'ya sağlanacak içme suyu hattının tamamlanmasıyla birlikte Antalya il Merkezi ve çevresinde 2045 yılına kadar 2 milyon 602 bin 912 kişinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacak. Proje ile yıllık 166.44 milyon metreküp içmesuyu getirilecek. Projenin tamamlanma süresi olarak ön görülen 2.5 yıl içerisinde ise Antalya'daki mevcut su kuyularının yeterli olacağı ifade edildi.



KORUMA ALTINA ALINDI



ARTIMA tesislerinin de yer alacağı projede, baraj gölündeki suyun temiz tutularak korunması hedeflindi. Bunun için Isparta, Burdur ve Antalya'yı kapsayan alanda 'Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri ve Havzası İçin Belirlenen Özel Hükümler' yürürlüğe konuldu. İçme suyu havzasını korumayı amaçlayan özel hükümler, Karacaören Baraj gölüne ve gölü besleyen su kaynaklarına her türlü atık boşaltılmasını ve çevrede madencilik faaliyetlerini yasaklanması gibi yaptırımları içeriyor. Karacaören 2 Barajı'ndan getirilecek su Varsak bölgesine yapılması planlanan İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde depolanıp şebekeye aktırılacak.