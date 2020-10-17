Zehir tacirlerinin peşinde

YÜZLERCE ülkeden milyonlarca turistin kente giriş yaptığı Antalya Havalimanı'nda, zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeklerinin de desteğiyle havalimanında görevlerini titizlikle yürütüyor. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptıklarına dair ciddi şüphelerin bulunduğu kişilere yönelik çalışmalarda bütün detaylar masaya yatırılıyor.

EKMEK ARASINDA

Önce narkotik köpeklerle valiz, gıda ve kıyafetlerde detaylı arama yapılıyor. Uyuşturucuyu yutarak, ilaç şişesinde, iç çamaşırlarında, şampuan kutusunda, çorbada, kuru gıdada ve ekmek arasında saklama gibi yöntemlere başvuran şüpheliler, polisin dikkatli çalışmalarıyla tespit ediliyor. Uyuşturucunun tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasında narkotik köpekleri de aktif görev alıyor. Son olarak 4 gün önce, bir yolcunun valizinde kek ve kurabiyenin içine çikolata görünümü verilerek yerleştirilen esrar ele geçirildi.