2021 turizmde umut yılı olacak

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, birçok ülkede hayat ve turizm durmuşken, Antalya'da hala turizm yapmaya çalışan sektörün 2021'e umutla baktığını söyledi.

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Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde POYD Başkanı Ülkay Atmaca'nın ev sahipliğinde 5 yıldızlı bir otelde yaza veda partisi düzenlendi. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen partiye Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı. POYD Başkanı Atmaca, pandemi döneminde bütün zorluklara rağmen turizm yapmaya çalıştıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle 2020 yılını en az kayıpla kapatmaya çalıştıklarını da aktaran Atmaca, "Birçok ülkede hayat tamamen durmuşken, turizm durmuşken, biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz. 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım aşı bir an önce bulunur ve bu illetten bir an önce kurtuluruz" ddiye konuştu.